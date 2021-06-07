В Армении арестовали военного за шпионаж в пользу Азербайджана

https://static.news.ru/photo/9a484310-c760-11eb-ab2b-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Konkin/armenia_military_portal/vk.com

Бывшего военного ВС Армении обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Обвинение было выдвинуто Службой национальной безопасности государства. Согласно имеющейся информации, задержанный передавал азербайджанской стороне военные и государственные секреты о ВС Армении и Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили представители ведомства, передаёт ТАСС.

Отмечается, что бывший военнослужащий и его товарищ оказались в поле зрения спецслужб Азербайджана во время поездки в Турцию. Граждане Армении приняли предложение за материальное вознаграждение действовать в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности своей страны. Уже в третьей стране получили указания и задокументировали договорённости с азербайджанскими спецслужбами. Завербованные подписали бумаги о согласии на шпионаж. Потом они получили прозвища и предоплату.

Обвиняемые на протяжении военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года передавали азербайджанским спецслужбам военные и государственные секреты о дислокации армянских войск, личные данные командиров ВС Армении и НКР, а также о количестве вооружений. Они дали чистосердечные показания, суд избрал в их отношении арест как меру пресечения, — сообщили в СНБ.

Ранее Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у неё карты создающих угрозу для жизни минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобождённых территориях Азербайджана. Эта жалоба усилит давление на Армению в целях соблюдения ею своих международных обязательств.