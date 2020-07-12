В результате атаки армянских подразделений на участке границы с Товузским районом Азербайджана погибли четверо азербайджанских военнослужащих, подтвердили в Баку. Помощник президента республики Хикмет Гаджиев отметил, что Армения целенаправленно скомпрометировала установленный режим прекращения огня, воспользовавшись ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа. В Баку считают произошедшее военной провокацией. У Еревана есть встречные претензии.

Хикмет Гаджиев, который является завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана, проинформировал, что вооружённые силы (ВС) его страны в настоящее время контролируют оперативную ситуацию: армянским военнослужащим, по его словам, не удалось добиться захвата какой-либо территории.

Путём подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является, избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана, — пояснил чиновник, комментируя военный инцидент. — В то время, когда мировое сообщество борется с COVID-19, Армения совершает эту атаку и провокацию.

Гаджиев призвал международное сообщество осудить политику Армении против Азербайджана и провокационные действия на границе. Он назвал Ереван ответственным за то, что произошло.

Ситуация начала накаляться с полудня 12 июля, когда, по оценкам Баку, подразделения ВС Армении, грубо нарушив «режим тишины» на участке Товузского района государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь армянское оборонное ведомство выдвинуло встречные обвинения, сообщив, что азербайджанские ВС, применив артиллерию, попытались взять силой опорный пункт, который находится в пограничном районе. В Ереване уточнили, что потерь с его стороны нет. Число же погибших азербайджанских военнослужащих возросло до трёх.

До поздней ночи на указанном отрезке границы двух стран велась стрельба, в том числе из 82-мм миномётов и бронетехники. После нескольких часов ночного затишья обмен ударами возобновился рано утром 13 июля. Тем временем в столице Азербайджана ночью прошла манифестация с призывом к президенту Ильхаму Алиеву начать войну с Арменией. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян заявила, что её страна осуждает начатые в полдень 12 июля обстрелы, «которые сопровождались попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии».

mod.gov.az

Министр иностранных дел Армении в координации с премьером и министром обороны постоянно находится на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ, информируя о ситуации на месте, а также об опасности дальнейшего обострения, — уточнила Нагдалян.

С осуждением действий армянских ВС выступила Турция. МИД Турецкой Республики указал, что действия Еревана являются «очередным проявлением агрессивного национализма». В заявлении турецкого ведомства подчёркивается, что отражение атаки азербайджанской армией представляет собой иллюстративный пример того, что «агрессивная политика Армении не останется без ответа».

Интересно, что инцидент на участке границы с Товузским районом разгорелся считаные дни спустя после того, как в Армении была утверждена новая стратегия национальной безопасности, в которой отражены её опасения в связи с нерешённостью карабахского конфликта. Как отмечал ранее NEWS.ru, по итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится примерно 20% азербайджанской территории, которая контролируется самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. В то же время там на ротационной основе расквартированы армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не спешит скрывать. Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, однако ратует за продолжение дипломатического процесса и выступает категорически против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Не исключено, что обострение на участке границы с Товузским районом может отразиться на функционировании дипломатических каналов. В конце июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян провели переговоры по видеосвязи, где было обсуждено текущее состояние процесса урегулирования карабахского конфликта. Была договорённость, что министры созвонятся и в этом месяце. С учётом последнего обстрела есть основания переживать за качество диалога.