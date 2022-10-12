Военное снабжение: Армения наращивает расходы на армию, сближаясь с Западом Военный бюджет Армении вырастет почти на 50%, однако эксперты опасаются, что власти потратят средства неэффективно

Фото: shutterstock.com

Среди наиболее важных стратегических направлений премьер-министр Армении Никол Пашинян уже не первый год особенно подчеркивает необходимость проведения реформ в армии. Власти страны решили начать с резкого увеличения военного бюджета, который в следующем году вырастет почти наполовину и составит $1,3 млрд. Такой суммы оборонные расходы Армении достигнут впервые с 1995 года, сообщает издание CivilNet. Однако запланированное оружейное обновление может сорваться из-за разногласий Еревана с его союзниками. Пашинян заявил, что некоторые из них «не сдержали свое обещание по поставками вооружения», аккуратно намекая на отвлеченный украинским кризисом Кремль. Поэтому армянская общественность утверждает: важно не сколько власти потратят, а как эффективно будут израсходованы деньги.

Согласно проекту государственного бюджета Армении, который был представлен правительством на заседании кабинета министров в конце сентября, военные расходы в 2023 году составят 501 млрд драмов (более $1,2 млрд). Это на 47% больше, чем в текущем году. На что конкретно пойдут дополнительные средства, в законопроекте подробно не указывается, однако отмечается, что их потратят на «приоритетные цели», которые включают «боевые машины, оборудование, системы связи, возможные внутренние закупки оружия и боеприпасов».

После второй войны в Карабахе руководство Армении находится под сильным давлением общественности. От правительства требуют поскорее восстановить ослабленную армию и параллельно произвести перевооружение. Подобные шаги, по мнению множества армян, должны быть предприняты в условиях сохраняющейся угрозы со стороны Азербайджана. И Ереван с каждым годом неуклонно увеличивает расходы на оборону. В 2020 году военный бюджет страны вырос до $669 млн, в 2021 году — до $678 млн, а в 2022-м — до $754 млн. Хотя это и «запоздалый шаг», по мнению некоторых армянских экспертов, резкое увеличение военного бюджета может привести к восстановлению обороноспособности Вооруженных сил Армении. Если, конечно, средства потратят эффективно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборонный бизнес Армении претерпевает не лучшие времена с начала спецоперации России на Украине. Москва как главный поставщик вооружения в закавказскую республику, отвлечена своими проблемами. На заседании правительства Пашинян отметил, что Ереван выплатил сотни миллионов долларов, но «поставки не осуществляются, в том числе со стороны союзников». Армянский премьер не упустил возможности обвинить в этом Азербайджан, который, по его словам, всячески пытается препятствовать проведению военной реформы в стране.

Азербайджан достиг определенного успеха в отношениях с нашими союзниками. То есть Баку пытается сделать так, чтобы Еревану не поставляли оружие и боеприпасы. У нас есть случаи, когда заплачены суммы в 100 млн долларов, но обязательства по поставкам вооружения не выполнялись, в том числе и со стороны союзников, — отметил Пашинян.

Армянский премьер не уточнил, о каких именно союзниках он говорит. Однако мало сомнений, что речь идет о самом крупном союзнике — России. Оппозиционные силы в Армении, недовольные политикой нынешнего руководства, обвиняют Пашиняна в неспособности договориться с Москвой. Они задаются вопросом, почему Россия, которая когда-то безвозмездно поставляла Армении «тысячи тонн оружия», теперь не продает его Армении даже за деньги? С другой стороны, в Ереване сомневаются, стоит ли вообще тратить деньги на российское вооружение, если оно не будет достаточно эффективно для использования во время военных столкновений.

В феврале 2021 года Пашинян в одном из интервью заявил, что российские ракеты «не взрываются или взрываются на 10%». Сомнения в этом возникли после того, как на взятых под контроль азербайджанской армией территориях обнаружили остатки ракеты «Искандер». После этого между Россией и Арменией возник оружейный спор, который, впрочем, через некоторое время удалось сгладить.

Но если тогда Пашинян говорил о неэффективности российского вооружения, то сейчас и вовсе намекает на невыполнение обязательств, что также может неблагоприятно сказаться на отношениях Москвы и Еревана.

Армения хочет пуститься в свободное от ОДКБ и, таким образом, и от России плавание, заявил в беседе с NEWS.ru политолог и военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, отношения между странами сильно пошатнулись после последней эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, так как армянская общественность не получила тогда «соответствующей реакции от ОДКБ».

Армения планирует если не полностью выйти, то хотя бы дистанцироваться от ОДКБ и России. Но там прекрасно понимают, что это серьезно может сказаться на их национальной и военной безопасности. Отойдя от них, Армения может действительно стать более уязвимой. Странно, что вместо того чтобы подписывать договор о мире с Баку и решать вопросы по делимитации границ, они занимаются увеличением военного бюджета, — заявил Перенджиев.

Такое решение руководства Армении, по словам эксперта, может привести к очередному витку военных столкновений на Южном Кавказе. Он отметил, что в Армении весьма сильны реваншистские настроения относительно принадлежности территорий Карабаха, которые были возвращены Азербайджану в ходе 44-дневной войны в 2020 году. Насколько реваншизм практически возможен — судить трудно. Однако существование таких идей никто в Армении не скрывает. В увеличении оборонных расходов Еревану, по мнению эксперта, могут помочь Франция и США, а также страны НАТО.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В начале октября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с комитетом заместителей постоянных представителей государств — членов при НАТО. Как сообщали СМИ, стороны коснулись тем сотрудничества Армения — НАТО, а также демократического управления системой обороны, обсудили внешние угрозы демократии в Армении.

Армяне надеются на Францию и США, — продолжает Перенджиев. — Все по той же схеме, что и Украина: «ЕС нам поможет, Запад нам поможет». Наверное, их воодушевила политика США в отношении Украины. Они видят, как западные страны помогают Украине и, видимо, надеются , что с ними будут так же.

Важно понимать, что для достижения мира в регионе необходим военный баланс между соседствующими странами, отметил в разговоре с NEWS.ru армянский политолог Ерванд Бозоян. По его словам, так как сегодня Азербайджан сильнее Армении в военном отношении, это представляет определенную угрозу на границе.

Принятое армянскими властями решение естественно. Хотя мирный процесс продвигается, ситуация в Закавказье очень неопределенная. Всем понятно, что формула такая: «хочешь мира — готовься к войне». Это некая необходимость, чтобы сбалансировать ситуацию в армиях двух стран. После второй войны в Карабахе баланс развалился в пользу Азербайджана. Поэтому необходимо восстановить этот баланс. Без увеличения военного бюджета ожидать мира в регионе нереалистично, — сказал Бозоян.

При этом политолог заявил, что противоречия между Москвой и Ереваном искусственно раздуты. По его словам, для понимания истины необходимо знать мнение двух сторон. А ошибок, считает он, много как с армянской, так и с российской стороны, поэтому важно укреплять сотрудничество и проводить работу над этими ошибками, а не накалять обстановку.