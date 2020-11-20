Алиев: военное решение конфликта в Карабахе было правом Азербайджана

Силовое решение конфликта в Нагорном Карабахе оказалось единственным способом защитить Азербайджан. Такое мнение высказал президент республики Ильхам Алиев в обращении к народу.
Он отметил, что власти страны долгие годы пытались урегулировать этот вопрос политическими путями, однако эти усилия оказались тщетны.
Весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не находил своего решения, и военное решение конфликта было нашим правом. Это право признают международные нормы и принципы. Это право было дано нам резолюцией ООН. Каждая страна вправе защитить себя, мы тоже защитили себя, — заявил Алиев.
20 ноября президент Азербайджана обратился к нации, выступление
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, обмениваются военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.
Как ранее писал NEWS.ru, Баку начал работу по восстановлению территорий Нагорного Карабаха. Алиев пообещал основательно подойти к этому, полностью обустроить инфраструктуру пострадавших населённых пунктов под контролем Азербайджана и помочь гражданам с трудоустройством.