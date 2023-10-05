«Военно-политический зуд»: Париж сорвал мирные переговоры Баку и Еревана Запад начал искать выгоду в новом раскладе сил на Южном Кавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил назначенный было на четверг в Испании раунд переговоров с армянским лидером Николом Пашиняном. Посредничать на их встрече собирались лидеры Франции и ЕС, но накануне Париж объявил о поставках Еревану военной техники. После такого шага претензии Франции на роль арбитра смотрятся нелепо, ведь война в регионе закончена. Каковы шансы на то, что мирный процесс вернется теперь под эгиду России? И выгодно ли это Москве? Об этом — в материале NEWS.ru.

Кто испортил фон для мирного саммита в Гранаде

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев отменил встречу в Гранаде, в которой должны были принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также глава Евросовета. «Азербайджан отказался от участия в планируемой в испанской Гранаде 5 октября пятисторонней встречи», — сообщило в среду агентство АПА. По его данным, в Баку предложили пригласить на встречу и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но Париж и Берлин выступили против. Это разногласие стало первой причиной срыва переговоров.

Другой причиной, утверждает агентство АПА, стали последние выступления представителей Франции и Евросовета. Правда, агентство оговорилось: если вновь станет актуальным трехсторонний формат Евросоюз — Азербайджан — Армения, то Баку, возможно, примет участие, но «ни один формат с участием Франции» неприемлем.

Фото: president.az Ильхам Алиев

Париж обещает вооружать Армению и критикует Россию

Во вторник, 3 октября, в Ереван прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По итогам переговоров с Пашиняном гостья сообщила: Франция готова предоставить военную технику, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту.

Колонна также упрекнула Москву в саботаже трехстороннего соглашения, положившего в ноябре 2020 года конец второй карабахской войне. «РФ должна была предоставить инструменты политического урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Это было ее обязательством, которое она не выполнила», — цитировало министра Общественное ТВ Армении.

В Москве, в российском парламенте обещания Катрин Колонна расценили как тревожную новость. «Франция, видимо, хочет возобновить кровопролитие на Южном Кавказе? Хотелось бы сосредоточиться не на поставках бронетехники, а на продвижении процесса примирения Армении с Азербайджаном, — заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в интервью NEWS.ru. — Особенно важно учесть, что Ереван устами своего премьер-министра Никола Пашиняна уже признал Карабах частью Азербайджана. Теперь необходимо обсуждать гуманитарную ситуацию, — как наши миротворцы помогут людям решать проблемы при переезде из Карабаха в Армению».

Фото: primeminister.am Никол Пашинян и Катрин Колонна

Почему Россия заняла взвешенную позицию по Карабаху

На Южном Кавказе не стоит подогревать противостояние, — нужно работать над мирным взаимодействием всех государств, включая Армению и Азербайджан, считает сенатор.

«Кажется, что у Франции проявился некий военно-политический зуд, который стоит немного уменьшить, — добавил Карасин. — Все вопросы уже решены. По словам Пашиняна, границы определены. В чем же тогда конфликт? О каком посредничестве Франции в переговорах идет речь? Там нет войны».

Сенатор предлагает западным партнерам спокойно воспринять новый расклад сил в регионе. «Москвой установлены хорошие связи с нашими друзьями, соседями в Армении и Азербайджане. Мы внесли свой вклад в умиротворение, в создание там нормальных условий. Больше нет необходимости вмешиваться с новыми инициативами. Нужно просто способствовать развитию взаимопонимания Армении и Азербайджана. Нынешняя же роль Парижа в данном случае непонятна», — посетовал он.

Пашинян решил все равно отправиться в Испанию

Менее дипломатично высказываются российские политологи. По их мнению, не только Франция, но и весь Европейский союз выставил себя неприглядным образом в последних событиях. Он «превратился по сути в филиал армянского МИД», говорит эксперт РСМД Алексей Наумов.

«Россия была бы заинтересована стать тем посредником и площадкой, на которой будет заключен окончательный мирный договор. А Азербайджан, на мой взгляд, был бы не против подписать документ именно на территории России, ведь Москва сдержанно повела себя в условиях антитеррористической операции. Отношения Москвы и Баку вообще в последнее время заметно окрепли», — отметил в интервью NEWS.ru эксперт.

Что касается Пашиняна, то он показательно дистанцируется от России и уже даже противостоит ей, добавляет политолог. «Он не хотел бы подписывать мирный документ при посредничестве Москвы, поэтому постарается вывести переговорный процесс на западную, американскую площадку. Азербайджан вряд ли на это согласится. Это страна-победитель, поэтому, думаю, его слово будет решающим», — уверен Наумов.

Узнав о решении Алиева, Пашинян в среду выразил сожаление, добавив, что собирался даже заключить в Гранаде некое мирное соглашение.

«Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ», — сказал глава правительства. Пашинян также уточнил, что все равно поедет на саммит Европейского политического сообщества.

Российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что заявление Пашиняна о желании подписать мирный договор с Баку является блефом. Он напомнил, что эта фраза из уст премьер-министра Армении уже звучала не единожды, однако всякий раз сменялась обещанием успеха на следующей встрече.

«Я уверен, что это блеф. Никакого подписания мирного договора не состоялось бы, потому что не единожды Пашинян на каждой встрече говорил, что на следующей будет подписание мирного договора. Пашинян использовал встречи в собственных целях», — считает Михайлов.

Политолог полагает, что сейчас Евросоюз совместно с Пашиняном могут принять коллегиальное решение с осуждением действий Баку в Карабахе. Михайлов полагает, что Баку просчитал этот ход, поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от визита в Испанию.

«На самом деле сейчас Алиеву не нужно встречаться с Пашиняном на данном этапе. Карабах уже полностью под контролем Азербайджана, а в Баку прекрасно понимают, что сейчас о мирном договоре не может быть речи, хотя этого бы хотели. В сложившейся ситуации это будет невозможно», — объяснил политолог.

Стоит пояснить, что в Баку подписания каких-либо документов по итогам встречи в Гранаде никто не обещал.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

В Анкаре выразили солидарность с решением Баку

Президент Эрдоган не примет участия во встрече по Армении, запланированной в Гранаде, подтвердил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Мы в высшей степени ценим решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить свое участие в мероприятии. Как вы видите, там будут представлены Франция, Германия и ЕС, будет Армения. Турции не будет, наш президент не будет там участвовать. И в его отсутствие они будут обсуждать эти вопросы», — сказал Челик.

Он пояснил, что отсутствие Эрдогана в Гранаде и отказ Алиева связаны с тем, что «не были выполнены условия, предполагающие участие Турции» в этом мероприятии.

Челик также раскритиковал роль Франции, отметив, что, «являясь членом Минской группы, она долгие годы не решала эту проблему», «является представителем идей о „геноциде“ армян». «И вот Франция там будет заседать, а Турция и наш президент, которые продвигают миссию мира в регионе, не будут представлены. Это оказалось неприемлемо для президента Алиева, поэтому он и отменил визит», — указал Челик.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Захарова напомнила французским коллегам об основах дипломатии

Отказ от каких-либо встреч — суверенное право Азербайджана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе NEWS.ru решение президента Алиева.

Она напомнила, что ранее на переговорах при посредничестве России была создана атмосфера, в которой учитывались интересы и Баку, и Еревана. По ее словам, Москва помогла сблизить позиции сторон по максимальному количеству точек соприкосновения, и в итоге появилось несколько вариантов масштабных договоренностей по Карабаху, опиравшихся на «сочетание истории, реальности и будущего».

В этой ситуации, по словам Захаровой, Запад начал искать в ситуации свою выгоду. «Подключились западные партнеры, которые начали искать свою выгоду. Выгода у них всегда в нарушении гармонии, достигнутой другими. Никто не сможет быть всегда удовлетворен на сто процентов, но для этого есть дипломатия», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она также прокомментировала обвинения, прозвучавшие в адрес России из уст Колонны. «Я бы на месте Катрин Колонны все-таки помолчала бы насчет гарантий и обязательств по поводу урегулирований отношений между странами, где Франция себя называет или считает посредником», — заявила Захарова. По ее мнению, французский дипломат пытается «сыграть на вопросе Карабаха» с помощью лжи.

Тем временем западные политики, похоже, продолжают надеяться увидеть Алиева за столом переговоров. Как передал ТАСС, глава Евросовета Шарль Мишель все еще пытается организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана. Об этом вечером в среду сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

Переговоры Алиева и Пашиняна в Европе давали мало результатов

Европейское политическое сообщество (ЕРС) — межправительственная организация, учрежденная для политических и стратегических дискуссий «о будущем Европы». Ее инициатором в мае 2022 года стал президент Франции Эммануэль Макрон. В октябре того же года состоялся первый саммит EPC в Чехии. В нем приняли участие лидеры 44 стран Европы.

Второй саммит прошел в июне этого года в Молдавии. На него съехались представители 45 европейских стран. Основной темой стали вопросы коллективной безопасности на фоне украинского конфликта.

На полях обоих саммитов проходили переговоры Ильхама Алиева с Николом Пашиняном. В них также участвовали Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарль Мишель. По итогам саммитов никаких мирных соглашений подписано не было.

Кстати, именно на саммите в Праге Пашинян объявил, что признает Карабах частью Азербайджана.

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