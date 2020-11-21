Военная техника направлена в центр Минска

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Власти Белоруссии готовятся к очередной акции протеста в столице республики. В центр Минска направляется военная техника.

Техника выдвинулась из микрорайона Уручье, где располагается войсковая часть 3214 внутренних войск МВД, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на очевидцев.

Кроме того, на площади Независимости и других площадях Минска начали выставлять ограждения.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала ноября в Белоруссии вынесли 1325 административных постановлений об аресте, а 520 человек оштрафовали за участие в акциях протеста. Основные статьи, по которым составлялись протоколы, — об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и о массовых беспорядках.