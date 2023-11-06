Военная техника армии РФ вернулась из Карабаха в Россию Минобороны РФ: завершены ротация миротворцев и возврат техники из Карабаха

Фото: МО РФ

Отправка военной техники и вооружения миротворцев из Карабаха в Россию завершена, как и ротация личного состава, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Вся техника будет направлена на ремонт и техническое обслуживание.

Завершены ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта, — сообщили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что миротворцы продолжают выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. В том числе поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку для сохранения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что для делимитации необходимо использовать карты, сохранившиеся со времен СССР, которые имеются в распоряжении у Москвы.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в 2024 году выделит $2,4 млрд на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Эти суммы заложены в проекте госбюджета страны. На упомянутых территориях будет возведена современная инфраструктура, построено новое жилье, а также восстановлены культурно-исторические памятники.