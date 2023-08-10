Военкор Руденко высмеял слова Гордона о «чудо-оружии» ВСУ Военкор Руденко: Россия усилит удары после слов Гордона о «чудо-оружии» ВСУ

Фото: vk.com/gordondmitry

Российский военный корреспондент Андрей Руденко предположил, что удары Черноморского флота по инфраструктуре ВСУ опровергают появившиеся в соцсетях слова украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о «чудо-оружии», которое якобы «лишает российский флот значения». Руденко предсказал активизацию ВМС РФ из-за заявления Гордона. Об этом военкор написал в своем Telegram-канале.

Как утверждает этот безумный человек, Черноморский флот уже ничего не значит и корабли будут тонуть каждый день. Пока, правда, все идет в обратном порядке — корабли Черноморского флота ежедневно наносят ракетные удары по военным объектам, — отметил Андрей Руденко.

Он высказал мнение, что «после таких высказываний работа по уничтожению противника с помощью наших ВМС возрастет кратно», и поблагодарил Гордона за это.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы ВДВ и пехоты отбросили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки. По его информации, войска России контратаковали противника на южном фланге у Артемовска.

Как пишет «РВ», после активной артподготовки и при поддержке танков российские бойцы успешно ударили по украинским военным в южной части Клещеевки. Канал привел сообщение военнослужащих 83-й бригады ВДВ, рассказавших днем, что их силы выбили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки.

«Русская Весна» также приводит слова украинских военных аналитиков о том, что переброска дополнительных резервов со Сватовского и Кременского направлений позволила ВС РФ провести серию контратак в Клещеевке. Канал отмечает, что бои продолжаются, с обеих сторон активно работает артиллерия. Бои идут и в районе Андреевки, где ВСУ уже понесли ощутимые потери, отмечает «РВ».