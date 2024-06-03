Военкор предсказал реакцию Запада на принятие Грузией закона об иноагентах Коц назвал подписание закона об иноагентах в Грузии «пощечиной Западу»

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global look Press

После подписания спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили закона об иноагентах, Запад будет мстить Тбилиси, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, стране покажут, что не стоит проводить независимую политику.

Ждем реакции коллективного Запада, получившего в Грузии обидную пощечину. Для них это, наверное, что-то из ряда вон выходящее. Как так, вассал не хочет в НАТО и ЕС, а хочет проводить независимую политику?! Этот пример может быть заразительным, это недопустимо! Вдобавок, открыть второй фронт против России не получилось. Плохой Грузия союзник, негодный. За такое надо наказать. А мстить Запад будет. Он не привык к отказам, — написал Коц.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявляют о переходе к новой политике, предусматривающей введение визовых ограничений в отношении Грузии. Он пояснил, что речь идет о лицах, ответственных за подавление гражданского общества страны посредством кампании насилия и запугивания.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что один из еврокомиссаров припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил.