Военкор Коц заявил, что Пашинян сам подписал приговор Карабаху

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «подписал приговор» Карабаху еще осенью 2022 года. Журналист напомнил, что тогда на переговорах в Праге армянский лидер признал границы Азербайджана 1991 года, включая Карабах.

Устраивать массовые акции протеста у посольств или у здания правительства в Ереване надо было осенью прошлого года, когда Пашинян собственноручно подписал приговор Арцаху (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). Только в первом случае митинговать надо было не у российской дипмиссии, а у посольства Франции и представительства ЕС. Именно с их легкой руки Пашинян в Праге подписался под тем, что признает границы Азербайджана 1991 года. Все 86000 квадратных километров, — написал Коц.

Военкор высказал мнение, что сегодня Пашиняну бессмысленно что-то требовать от России. Вместо этого премьеру Армении следовало бы обращаться за поддержкой к своим «европейским партнерам», полагает он. Коц обратил внимание, что Армения ранее уже официально признала Карабах частью Азербайджана.

Азербайджан сегодня проводит операцию на своей земле даже не с точки зрения Алма-Атинской декларации 1991 года, а с точки зрения официального Еревана, — подчеркнул он.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий на территории Карабаха с целью восстановления конституционного строя. В Минобороны Азербайджана сообщили, что командование миротворческого контингента ВС РФ и руководство турецко-российского мониторингового центра были проинформированы об операции.