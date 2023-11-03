Военэксперт усомнился, что на Украине объявят демобилизацию Военэксперт Литовкин: демобилизация в рядах ВСУ маловероятна

Фото: МО Украины

Демобилизация на Украине маловероятна, завил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова об условиях отправки бойцов ВСУ в отпуска. По его мнению, украинских солдат с фронта никто не отпустит.

Провести демобилизацию им вряд ли удастся, потому что они не выполнили задачи, которые им были поставлены хозяевами. Сейчас они ожидают реального российского контрнаступления. Поэтому отпускать людей с фронта никто не собирается, — считает Литовкин.

Ранее Данилов назвал обязательные условия для проведения демобилизации в рядах ВСУ. По его словам, для этого необходимо создать правовую базу, а приказ для отправки бойцов в увольнение должен отдать верховный главнокомандующий.

В свою очередь бывший украинский премьер-министр Николай Азаров уверен, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого вооруженные силы страны испытывают недобор военных. По его словам, украинцы бегут из страны, а граждане в целом все меньше доверяют своему правительству. При этом на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.