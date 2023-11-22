Военэксперт: Украина готовит тотальную мобилизацию Военэксперт Онуфриенко: Киев делает шаги на пути к тотальной мобилизации

Фото: МО Украины

Киев готовится к тотальной мобилизации, заявил NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По словам эксперта, об этом свидетельствует новый законопроект о частичной отмене отсрочек от службы в украинской армии.

Украина готовит тотальную мобилизацию, она уже делает первые шаги в этом направлении. Так, Киев подготовил законопроект о лишении отсрочек от службы в армии тех, кто ухаживает за инвалидами, студентов, получающих второе высшее образование, некоторых категорий женщин-военнообязанных. Речь уже идет о том, чтобы призывать в ряды ВСУ граждан с 17 до 70 лет. Кроме того, сейчас в украинскую армию набирают ограниченно годных и даже инвалидов. Да, мобилизационный потенциал Украины еще существует, это порядка 20 миллионов человек, но среди них нет желающих воевать, — заявил Онуфриенко.

Он также отметил, что военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен по сравнению с минувшим летом. По его мнению, причина кроется в неудачном контрнаступлении, а проблемы с личным составом украинской армии скажутся позднее. Кроме того, Онуфриенко предположил, что сложности с мобилизацией негативно скажутся на боеспособности украинской армии к концу зимы — началу весны следующего года, когда основную массу ВСУ составят уклонисты, а качество личного состава украинской армии будет снижаться и дальше.

Украина призывает все более возрастной и все менее подготовленный контингент. Да, пока в рядах ВСУ остаются мотивированные военные, худо-бедно получившие подготовку. Однако добровольцы закончились, и не сегодня. В декабре 2022 года Киев поставил задачу призвать 100 тысяч человек для контрнаступления, но до начала операции в июне 2023 года ВСУ удалось набрать лишь около 70 тысяч, в том числе и с помощью насильственной мобилизации. Так что качество личного состава украинской армии будет снижаться на фоне грядущих неудач ВСУ, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну. Как отметил член парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, в правительстве понимают, что «это широко распространенное явление».