Военэксперт рассказал про угрозу России от миллионов дронов ВСУ Военэксперт Онуфриенко: Украина планирует производить БПЛА миллионами

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Украина планирует создавать миллионами дроны-камикадзе, которые наиболее опасны на линии боевого соприкосновения, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, для территорий в глубине России угрозу представляют тяжелые БПЛА.

Если мы говорим о прифронтовых направлениях, то там это, безусловно, удары дронов-камикадзе. Это самые дешевые, легкие в производстве и зависящие только от поставок комплектующих беспилотники, которые можно производить миллионами, что [ВСУ] и собираются делать. Для территорий, находящихся вдалеке от линии фронта, это удары тяжелых беспилотников, — заявил Онуфриенко.

Он добавил, что ВСУ используют даже грузовые китайские и самодельные дроны с дальностью полета до 900 километров, которые долетают до Сочи, до Краснодарского края и Новгородской области. По мнению эксперта, такие БПЛА дешевы и, судя по ударам по НПЗ, эффективны.

По сообщению начальника генштаба Великобритании Патрика Сандерса на учебном полигоне в Калифорнии, дроны не могут поразить 80% целей. Однако и 10-15%, которые падают на территории городов или НПЗ, достаточно для того, чтобы доставлять нам большие неприятности. Они увеличивают производство, мы ощущаем на себе за эти 2,5 месяца такое количество ударов, которого не было за весь прошлый год. Тяжелые дроны они производят по 50-80 штук в месяц, — сказал Онуфриенко.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значении беспилотных систем для армии. Их развитие должно стать приоритетом страны, считает он.

До этого сообщалось, что Минобороны Великобритании выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ. Уточняется, что это позволит довести число беспилотников, отправляемых королевством Киеву, до 10 тысяч.

В основном Украине будут передаваться FPV-дроны, однако помимо них Киев получит около тысячи барражирующих боеприпасов, разработанных в Великобритании, а также морские БПЛА и беспилотные средства разведки. К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше четырех тысяч беспилотников.