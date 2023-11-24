Военэксперт рассказал, когда у ВСУ закончатся беспилотники Военэксперт Климов: у ВСУ вряд ли закончатся беспилотники в ближайшее время

Фото: МО Украины

У ВСУ вряд ли закончатся беспилотники в ближайшее время, так как их потенциал превосходит российскую армию многократно, заявил NEWS.ru капитан III ранга запаса Максим Климов. По его словам, на Украине работают сильные специалисты по беспилотникам, которые в том числе обеспечивают масштабные поставки и закупки.

Возможности по их наращиванию у ВСУ многократно превосходят возможности Москвы. Это объективная реальность. У нас тоже работают отдельные структуры, но у Киева более системная работа. Нам есть над чем работать, — заявил Климов.

Кроме того, военэксперт отметил, что Украина уже начала процесс формирования объединений дронов.

Беспилотники обретут реальную боевую эффективность тогда, когда они будут сформированы в оперативные соединения, как было с танками после Первой мировой войны. В дивизии, например, с взаимодействием с другими видами вооруженных сил, с тылом подвижным. Примерно так же будет и с беспилотниками. Кто первый это сделает, тот получит преимущество на поле боя, — отметил Климов.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что 13 дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Крымский полуостров. Там отметили, что 12 аппаратов были сбиты средствами ПВО на севере Крыма, еще один поразили в глубине региона из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили три дрона-камикадзе над территорией Волгоградской области.

Незадолго до этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников. По словам военнослужащего, атакам будут подвергаться приграничные регионы России и Крым.