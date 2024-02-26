Военэксперт оценил смену риторики Зеленского о переговорах с Россией Военный эксперт Крамник: после потери Авдеевки Зеленский начал торговаться с РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Руководство Украины не стало бы говорить о приглашении России на мирный саммит без согласия партнеров в НАТО, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН военный аналитик Илья Крамник. По его мнению, заявления украинского президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака о возможности того, что Россию пригласят на один из следующих саммитов, предложив ей готовую «формулу мира», говорят о «прощупывании почвы» относительно возможных переговоров.

Подобные заявления украинское руководство не будет делать без согласования с партнерами из НАТО. И если они об этом заговорили вслух, под камеры, то это, наверное, означает попытку прощупать почву. Сейчас, видимо, нам забросят какое-то предложение, но, скорее всего, оно будет для нас неприемлемым. В любом случае это уже какой-то торговый процесс, — предположил Крамник.

По мнению аналитика, подобные заявления Киева могут быть связаны с провалом летнего контрнаступления ВСУ и началом российского наступления. Свою роль в этом также могли сыграть взятие под контроль Авдеевки и большие потери в рядах ВСУ.

Сыграли роль и большие потери ВСУ в целом, не только в Авдеевке. И общее осложнение положения Украины, включая сокращение помощи от НАТО. Это все — неблагоприятный фон, на котором можно, действительно, задуматься о переговорах, — подытожил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев решил предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». По его словам, для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее. В свою очередь глава администрации президента Украины Андрей Ермак уточнил, что Россию могут пригласить на очередную встречу глав государств. По итогам саммита в Швейцарии по украинской «формуле мира» на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира».