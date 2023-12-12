Военэксперт оценил потенциал Украины для производства американского оружия Военэксперт Сивков — для NEWS.ru: военная промышленность Украины разгромлена

Фото: U.S. Army/Dori Whipple

Украина не сможет запустить масштабное производство оружия совместно с американскими оборонными компаниями, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, для этих целей больше всего могли бы подойти территории Харькова, Киева, Днепропетровска, Одессы и Николаева, так как в период СССР в этих городах была мощная и развитая промышленность, однако сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, так как в период независимости Украины промышленность была разгромлена.

В период так называемой независимости Украины промышленность была разгромлена, а затем добита нашей артиллерией, авиацией, ракетным оружием, поэтому сейчас там производить особо нечего и нечем. Шансов на мало-мальски серьезное развертывание оружия и боеприпасов на Украине нет, — подчеркнул Сивков.

По его словам, на данном этапе Украина наиболее заинтересована в производстве боеприпасов, так как испытывает их острую нехватку. Он также рассказал, что ВСУ нуждаются в артиллерийских системах, так как они играют ключевую роль в современных вооруженных конфликтах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями американского военно-промышленного комплекса (ВПК) заявил, что украинский ВПК готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, и попросил оказать в этом поддержку. Также он пригласил американские компании получить доли в оборонных предприятиях Украины.