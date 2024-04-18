Военэксперт объяснил, почему Киев может использовать летчиков из ЧВК Военэксперт Тебин: на Украине не хватает собственных военных пилотов

Фото: Anthony Dehez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может нанимать военных пилотов из частных военных компаний, так как украинских летчиков не хватает, рассказал NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин. По его словам, привлекать пилотов из военных стран НАТО — рискованно с политической точки зрения.

В информации об использовании военных летчиков из ЧВК на Украине нет ничего удивительного. Ведь пилотов ей откуда-то брать надо, а собственные заканчиваются. Быстро научить новых пилотов пользоваться F-16 затруднительно. А официально вовлекать военнослужащих стран НАТО с военно-стратегической и политической точки зрения рискованно, прежде всего, для самих стран альянса, — заявил Тебин.

Эксперт напомнил, что в мире есть множество специалистов с существенным опытом эксплуатации F-16, так как едва ли не самый массовый истребитель в истории. По его словам, нет никаких сложностей в том, чтобы создать серую структуру, которая будет привлекать этих людей для работы в интересах ВСУ. Однако это не изменит ситуацию в зоне СВО, добавил эксперт.

Поставки F-16 Украине с пилотами из ЧВК кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Многое зависит от их эксплуатации и базирования техники — с этим у Украины есть сложности. Не хватает компетентных специалистов в этой области, хотя их обучают с прошлого года. Так что речь идет о поставке максимум нескольких десятков самолетов, — сказал Тебин.

Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латте заявил, что бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине. Он отметил, что с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.