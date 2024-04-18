Украина может нанимать военных пилотов из частных военных компаний, так как украинских летчиков не хватает, рассказал NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин. По его словам, привлекать пилотов из военных стран НАТО — рискованно с политической точки зрения.
В информации об использовании военных летчиков из ЧВК на Украине нет ничего удивительного. Ведь пилотов ей откуда-то брать надо, а собственные заканчиваются. Быстро научить новых пилотов пользоваться F-16 затруднительно. А официально вовлекать военнослужащих стран НАТО с военно-стратегической и политической точки зрения рискованно, прежде всего, для самих стран альянса, — заявил Тебин.
Эксперт напомнил, что в мире есть множество специалистов с существенным опытом эксплуатации F-16, так как едва ли не самый массовый истребитель в истории. По его словам, нет никаких сложностей в том, чтобы создать серую структуру, которая будет привлекать этих людей для работы в интересах ВСУ. Однако это не изменит ситуацию в зоне СВО, добавил эксперт.
Поставки F-16 Украине с пилотами из ЧВК кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Многое зависит от их эксплуатации и базирования техники — с этим у Украины есть сложности. Не хватает компетентных специалистов в этой области, хотя их обучают с прошлого года. Так что речь идет о поставке максимум нескольких десятков самолетов, — сказал Тебин.
Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латте заявил, что бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине. Он отметил, что с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.