Военэксперт объяснил цель нападений ВСУ на территорию России Военэксперт Бартош: цель атак ВСУ территории РФ — получить больше оружия от НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет показать Западу свои возможности воевать на территории России, чтобы получить больше средств и техники от НАТО, предположил в разговоре с NEWS.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его мнению, еще одна цель ВСУ — осложнить проведение выборов президента РФ.

Зеленский старается продемонстрировать своим западным покровителям и спонсорам способность ВСУ перенести военные действия на территорию Российской Федерации с использованием не только дронов, но и наземного компонента. Цель таких демонстраций — это, во-первых, создать сложности проведения президентской избирательной кампании. Во-вторых, команда Зеленского пытается продемонстрировать своим западным спонсорам способность вести военные действия и получить дополнительные финансовые и материальные вливания со стороны стран НАТО, — заявил Бартош.

Аналитик отметил, что Киев пошел на эскалацию. По его мнению, раньше речь шла о попытках проникновения на территорию Российской Федерации пеших разведывательных групп и нарушения воздушного пространства самолетами. Сейчас ВСУ пытались использовать бронетехнику, которая была уничтожена ВС РФ на границе. Однако, добавил он, если ВСУ решат атаковать российские атомные электростанции, то эти атаки не будут успешными.

С самого начала еще во время проведения конструкторских работ атомной электростанции обеспечивается очень высокая степень защиты как реакторов, которые должны выдержать падение тяжелого самолета на них, так и других объектов. Поэтому попытки наносить удары по атомным электростанциям вряд ли будут успешными, — сказал Бартош.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число жертв удара ВСУ по Белгороду. По его словам, один человек погиб и еще трое пострадали. Глава области добавил, что на подлете к городу российская ПВО сбила восемь воздушных целей.