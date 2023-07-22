Военэксперт назвал сказками желание ВСУ загнать ЧФ России в угол Военэксперт Дандыкин: ВСУ не смогут загнать ЧФ РФ в угол из-за слабости вооружений

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ВСУ не смогут загнать Черноморский флот РФ в угол, несмотря на свои амбиции, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС России сбивают все крылатые ракеты и БПЛА Украины, а Крым и Севастополь - самые защищенные регионы РФ.

Амбиций у них много, из кожи вон лезут. Жест отчаяния. А как они собираются загонять в угол Черноморский флот? Крылатые ракеты сбиваем, БПЛА и дроны сбиваем и топим. Крым и Севастополь, возможно, самые защищенные регионы России. <...> Авиации у них нет, - сказал Дандыкин.

Военный эксперт также отметил, что, исходя из неудачных попыток прорвать оборону российской армии, ВСУ вскоре сами будут загнаны в угол. При этом у них, как он утверждает, нет шансов дойти до Крыма из-за отсутствия флота. Кроме того, Дандыкин предположил, что диверсионная деятельность Украины будет остановлена после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее российские военные нанесли удар оружием морского базирования по академии ВСУ во Львове, где находилось большое число польских и немецких наемников. Все располагавшиеся там подразделения иностранных бойцов были уничтожены. За время специальной военной операции ВС РФ удалось ликвидировать 4,9 тысячи наемников. Такое же количество иностранных бойцов покинули зону боевых действий по собственному желанию.