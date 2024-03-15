Военэксперт назвал отличие в атаках ВСУ летом 2023 года и весной 2024-го Военэксперт Дандыкин: год назад у ВСУ что-то получалось, а сейчас — нет

Фото: t.me/v_v_demidov

Нынешние атаки территории России со стороны ВСУ — это отвлекающая операция от главного участка боевых столкновений, то же, что было в Шебекино летом 2023 года, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, раньше у армии Украины были определенные успехи, однако сейчас у нее ничего не получается.

Это отвлекающая операция от главной линии боевого соприкосновения, что они делали в том же Шебекино перед началом «контрнаступа». Тогда били по Шебекино, чтобы мы отвлекли силы и не могли отразить их наступления. В итоге сейчас у ВСУ 1500 потерь, 500 — безвозвратных. Они подорвались на своих же минных полях. Если год назад у них еще что-то и получалось, то сейчас части ФСБ и Росгвардии в приграничной зоне работают слаженно. Естественно, в Минобороны уже знали заранее, кто и куда атакует, — заявил Дандыкин.

По его словам, украинцы потеряли «немногочисленных мерзавцев из предателей России», но по большей части положили свой спецназ. Дандыкин отметил, что это была операция из разряда террористических атак, только более масштабных. Он считает, что это доказывает всю сущность террористического режима Киева.

По мнению Дандыкина, бывший главком ВСУ Валерий Залужный был более осторожен в сравнении с нынешним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он считает, что Залужный не шел на авантюры, поэтому у него возник конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сырский же, по мнению аналитика, ни в чем не возражает украинскому лидеру, поэтому он принял такое убийственное решение и ВСУ послали на смерть.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число жертв удара ВСУ по Белгороду. По его словам, один человек погиб и еще трое пострадали. Глава области добавил, что на подлете к городу российская ПВО сбила восемь воздушных целей.