Во время протестов в Белоруссии задержали 271 человека

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В ходе протестных акций, проходивших в Белоруссии 13 декабря, задержан 271 человек. Все нарушители законодательства о массовых мероприятиях водворены в изоляторы до рассмотрения их дел в суде.

В пресс-службе МВД Белоруссии отметили, что в целом численность участников несанкционированных митингов снижается. В общей сложности количество протестующих составило около одной тысячи человек.

Наиболее массовые протесты проходили в Минске, в различных районах столицы республики демонстранты собирались группами до 50 человек. Силовики неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушений законодательства и задерживали самых агрессивно настроенных, сообщает РИА Новости.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно официальным их итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что она разочарована действиями ЕС, которые при всех словах поддержки на деле оказались бессильны чем-либо помочь белорусской оппозиции. Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против действующих властей Белоруссии. По её словам, Германии следует проявить большую активность в этом вопросе, после чего инициативу подхватят и другие страны сообщества.