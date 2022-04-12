Вместо Страсбурга: в РФ хотят сделать свой международный суд СНГ

Российские политики и чиновники задумались об учреждении суда по правам человека для стран СНГ. Как предположила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, этот суд, возможно, будет располагаться в Петербурге, в Таврическом дворце, где находится Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ. Ранее о необходимости создания такого суда говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Заявления эти прозвучали после того, как 6 марта нынешнего года Россию исключили из Совета Европы (СЕ), что означало прекращение её участия в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как следствие, Европейский суд по правам человека ( ЕСПЧ ) продолжит работать с жалобами россиян теперь только до 16 сентября 2022 года. Сможет ли планируемый суд в рамках СНГ заменить ЕСПЧ — в материале NEWS.ru.

Правозащитники и адвокаты называли ЕСПЧ «последней отдушиной» для россиян, отчаявшихся отыскать «справедливость и законность» в отечественных судах. Юрисдикция этого международного судебного органа распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека. ЕСПЧ (штаб-квартира в Страсбурге) обязан рассматривать все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Решения ЕСПЧ обязательны для исполнения всеми государствами-участниками.

Россия многие годы традиционно была одним из лидеров в подаче жалоб в европейский суд, сохраняя первенство наряду с Румынией, Турцией, Украиной. Среди обращений россиян в ЕСПЧ встречались и курьёзные: гражданин РФ, например, однажды пожаловался на пивные пробки, которые ему не понравились, и ему не лень даже было пройти все судебные инстанции в стране, прежде чем обратиться в Страсбург. Но подавляющее большинство обращений были нешуточными, и, как правило, связано с пытками подозреваемых и заключенных в тюрьмах, домашним насилием, бывали и жалобы на преследования со стороны власти и несправедливые судебные разбирательства — после массовых акций протеста в Москве в 2011---2013 и 2019 годах.

Должностные лица в РФ не раз обвиняли европейский суд в политической ангажированности, чаще всего приводя в пример игнорирование жалоб жителей Донбасса с 2014 года на действия украинских властей. Заявления такого рода делали уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова и правозащитник и адвокат из Донецка Виталий Галахов . На днях эту тему подняла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова duma.gov.ru

Я встречалась с двумя председателями ЕСПЧ трижды и задавала один и тот же вопрос: непрозрачность очереди. Почему в отношении одного человека рассматривается через полгода, а в отношении другого — через пять лет. Невозможность понять, по каким мотивам твою жалобу признали неприемлемой, — ответила Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос, насколько, по ее мнению, европейские правозащитные организации политически ангажированы по отношению к России.

Она же, выступая в Общественной палате РФ в середине марта нынешнего года, заявила , что «наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ». Её поддержал сенатор Константин Косачев, при этом допустив более высокий статус будущего суда: «Выход, полагаю, в том, чтобы формировать такие структуры на незападных площадках — в рамках СНГ, ЕАЭС, или даже шире, в общем евразийском контексте».

Механизм создания такой структуры журналистам уже раскрыла член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, работу по организации суда по правам человека стран СНГ планируют начать с создания Комиссии по правам человека, на которой со временем можно «надстроить» суд. Среди кандидатов в представители от России рассматривают Дмитрия Дедова, который был российским судьей в ЕСПЧ, сообщила Меркачева.

Оптимизм в отношении «судебно-правового импортозамещения» разделяют даже не все члены СПЧ, не говоря уже о рядовых правозащитниках и адвокатах. Члену СПЧ Александру Броду не верится в независимость подобной структуры.

При всем при том, что в деятельности ЕСПЧ было немало политики, определенной пристрастности, сможет ли международный суд на базе СНГ или других сообществ с участием России стать профессиональным и независимым? У меня на этот счет большие вопросы. Я хорошо знаком с ситуацией с правами человека, например, в Белоруссии, Таджикистане, Киргизии — они, скажем так, весьма далеки от идеала. Будет ли предполагаемый суд ориентироваться в своей работе на мнение официальных лиц из стран СНГ? — поставил вопросы правозащитник в беседе с NEWS.ru.

Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Европейскую конвенцию по правам человека после распада СССР не подписали из бывших советских республик Белоруссия и страны Средней Азии. Казалось бы, создание суда на базе СНГ могло быть им выгодно, поскольку их граждане не имеют возможности обращаться в европейский суд в Страсбурге. Но на практике все обстоит наоборот — власти этих стран настороженно относятся к международным судебным структурам, отметила в беседе с NEWS.ru основатель и президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.

В этих странах — слабый выборный механизм. Президентов ведь здесь не выбирает народ, несмотря на то что он ходит на избирательные участки. Они «назначаются», возможно, с подачи Москвы. Во время президентских выборов во многих странах региона мы наблюдаем просто театр. Доверие к власти падает. Судебная система зависит от исполнительной власти. Правозащитники и адвокаты там находятся в крайне тяжелом положении. Адвокатов пугают лишением лицензий, уголовные дела с участием высокопоставленных чиновников попадают под гриф секретности. Это ограничивает возможности в расследовании особо тяжких преступлений. Как с такими нарушениями им выходить в международный суд? Надежда Атаева основатель и президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» основатель и президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии»

На взгляд Надежды Атаевой, в интересах граждан центральноазиатских стран и Белоруссии получить возможность обращаться в ЕСПЧ — давно сформировавшийся судебный институт с большой практикой рассмотрения дел. Новый международный суд под эгидой СНГ потребует серьезных затрат, проработки правовых механизмов. Плюс предстоит определить, на основании каких законодательных актов он будет работать — все это выстраивать как параллельную структуру ЕСПЧ очень долго и бессмысленно, считает правозащитник.

Помимо правовых проблем у организаторов нового суда могут появиться и политические. Президент России Владимир Путин заявлял , что СНГ создавалось для цивилизованного развода постсоветских республик. С этим согласны почти все страны, более охотно участвуя в других содружествах и союзах. Векторы развития, например, Молдавии и Таджикистана, чуть ли не противоположны. Предъявлять единые правовые требования к гражданам столь разных по характеру стран фактически нереально.

Будущий международный суд СНГ планируют разместить под одной крышей с Межпарламентской ассамблеей в Петербурге, что приведет к аналогии — в МПА по-прежнему входят Россия с Украиной. Но эта межпарламентская структура реально никак не участвует в преодолении кризиса между двумя странами. Столь формальный характер может оказаться и у суда СНГ по правам человека.