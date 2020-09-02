«Вместе — победим»: 26 дней протестов против 26 лет диктатуры

Уже десять дней внимание всех мировых СМИ приковано к Белоруссии. 9 августа там состоялись президентские выборы. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов и в результате пошёл на шестой срок. Оппозиция в оглушительную победу Батьки не поверила, заявив, что выиграла Светлана Тихановская. Голосование объявили сфальсифицированным, а его итоги — нарисованными. В стране начались национальные забастовки и массовые протесты, к которым каждый день присоединяется всё больше людей. Чего добиваются протестующие и чем отличается революция по-белорусски — в материале NEWS.ru.