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«Вместе — победим»: 26 дней протестов против 26 лет диктатуры

09:02, 03 сентября 2020
Фото: Thibault Savary/Global Look Press

3 сентября исполняется 26 дней протестам в Белоруссии. Столько же лет Александр Лукашенко находится на посту президента. За последние три недели соотношение сил между властью и протестующими в стране сильно изменилось. Никакого белорусского Майдана не случилось, растерявшийся поначалу Лукашенко пришёл в себя и обзавёлся внешней поддержкой, а у оппозиции сменился лидер и появился новый более конструктивный подход. Что происходит в братской республике прямо сейчас — в материале NEWS.ru.

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