Власти взяли под контроль ситуацию в Павлодарской области Казахстана

Глава Павлодарской области Казахстана Абылкаир Скаков заявил, что власти и силовики взяли под контроль ситуацию в населённых пунктах региона. По его словам, мародёрства не было, сообщает телеканал «Хабар-24».

Фактов мародёрства для предпринимателей, для населения на территории Павлодарской области не допущено, — подчеркнул Скаков.

Телеканал уточнил, что с 23:00 до 07:00 (с 20:00 до 04:00 мск) в регион закрыт въезд.

Примерная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане, по данным на 7 января, составила около 87,2 млрд тенге (примерно $200 млн). Из этой суммы 85,8 млрд — ущерб, нанесённый Алма-Ате.

Ранее стало известно, что в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате сейчас не работают практически все продуктовые магазины и АЗС. Небольшие магазины на окраине города, которые ненадолго открываются, принимают только наличные. При этом многие банкоматы сломаны и разграблены, а к функционирующим выстраиваются огромные очереди. Люди заявляют о нехватке продуктов.