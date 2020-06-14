Власти Узбекистана продлили до 1 августа карантин на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/a0f8ed52-ae40-11ea-b67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Карантинный режим в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Узбекистане продлили до 1 августа. Об этом решении правительства страны стало известно 14 июня из сообщения оперативного штаба при кабинете министров.

Режим самоизоляции в Узбекистане действовал до 1 июня. Меры начали понемногу ослаблять с 30 апреля. В первой половине мая страну разделили на несколько зон по принципу распространения коронавируса. В середине месяца возобновилась работа парков, музеев, опять начал ходить транспорт между столицей и другими регионами. Позднее карантин продлили до 15 июня.

Как отметил представитель оперштаба, регионам Узбекистана присвоили три зоны карантина. Действие этого режима, как и санитарно-гигиенического контроля, продлено до 1 августа.

При выявлении случаев заражения коронавирусом на объектах, где разрешена деятельность в условиях карантина, расходы, связанные с помещением на карантин, покрываются за счёт владельцев этих объектов, — приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, по состоянию на 24 мая количество подтверждённых случаев COVID-19 в странах Центральной Азии превысило 15,5 тысячи человек. Более половины из них приходятся на долю Казахстана — 8,3 тысячи.