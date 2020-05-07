Власти Украины рассказали о плане Б по возвращению Донбасса

Киев до конца 2020 года намерен добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, но у украинских властей есть план Б на случай, если этого не произойдёт.
Об этом в беседе с «РБК-Украина»
До конца года мы намерены делать всё от нас зависящее, и интенсификация работы трёхсторонней контактной группы — тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если будет так, что делаем, если будет вот так, — отметил Ермак.
Глава офиса президента при этом не стал вдаваться в подробности резервного плана украинских властей.
Как передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский внёс коррективы в состав трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. В новый состав, среди прочих, вошёл вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
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