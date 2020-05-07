Власти Украины рассказали о плане Б по возвращению Донбасса

https://static.news.ru/photo/fdec1332-f8fa-11e9-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Киев до конца 2020 года намерен добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, но у украинских властей есть план Б на случай, если этого не произойдёт.

Об этом в беседе с «РБК-Украина» заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Киев хотел бы провести местные выборы в октябре в том числе и на неконтролируемых территориях востока страны, но для этого Украине нужен контроль над границей.

До конца года мы намерены делать всё от нас зависящее, и интенсификация работы трёхсторонней контактной группы — тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если будет так, что делаем, если будет вот так, — отметил Ермак.

Глава офиса президента при этом не стал вдаваться в подробности резервного плана украинских властей.

Как передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский внёс коррективы в состав трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. В новый состав, среди прочих, вошёл вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.