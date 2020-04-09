Власти Таджикистана закрыли границы для иностранцев

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Временный запрет на въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства введён в Таджикистане. Цель ограничения – не допустить проникновения в республику коронавируса.

Запрет не распространяется на иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Таджикистана.

Ранее NEWS.ru писал, что в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. По данным ВОЗ, в стране было проведено более 700 тестов и все они дали отрицательный результат.

В мире насчитывается 1,6 млн заразившихся коронавирусом. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели – свыше 358 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли – 79.