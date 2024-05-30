Власти Молдавии отозвали лицензии у каналов, дававших слово оппозиции Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний за связи с оппозицией

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Правительство Молдавии отозвало лицензии у трех телекомпаний, каналы которых предоставляли слово оппозиции, сообщили власти на официальном сайте кабмина. Утверждается, что компании имели финансирование «из сомнительных источников».

Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников. <...> Речь идет об ООО «Телесистем ТВ» (Первый в Молдове, Accent TV), ООО Archidoc Group (Оризонт ТВ) и ООО «Телестар Медиа» (Канал 2 и Канал 3), — сказано в сообщении.

Утверждается, что указанные компании нарушили требование Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения предоставить всю необходимую информацию. Вместо этого была передана информация и детали только по одному банковскому счету, хотя у этих телекомпаний якобы открыто больше счетов в разных банках. В правительстве отметили, что в случае каждой компании, у которой отозвали лицензии, были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе бывшего председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Кишиневе заявил, что Белый дом будет запрашивать у конгресса страны дополнительные $50 млн для предоставления Молдавии. По его словам, эти средства предназначены в том числе для сопротивления «российскому вмешательству».