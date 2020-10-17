Власти Минска оценили ущерб от протестов

https://static.news.ru/photo/77572fe8-1166-11eb-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Несанкционированные акции протеста оппозиции нанесли ущерб бюджету и коммунальным службам Минска на $350 тысяч. Об этом заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин. Он подчеркнул, что эти цифры примерные.

Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинён ущерб на сумму около 900 тысяч [белорусских] рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления, — заявил Лаврухин в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, прокуратура Минска держит на особом контроле вопрос возмещения ущерба, ни одно лицо не должно уйти от ответственности. Он отметил, что подразумевается не только уголовная и административная ответственность, но и гражданско-правовая — материального плана.

Материальная ответственность за тот ущерб, который нанесён этими противоправными действиями, будь то уголовная, будь то административная, — заявил чиновник.

16 сентября начальник управления городского хозяйства Минска Владимир Лебедь оценил ущерб от протестной активности в 750 тысяч белорусских рублей (около $289 тысяч). Он пояснил, что уборка города в обычный будний день обходится бюджету в 10 тысяч, а после выходных, когда проходят митинги, в 20–30 тысяч.

NEWS.ru писал, что ущерб от протестов по всей стране власти Белоруссии оценили в $500 млн. Об этом заявлял помощник президента Валерий Бельский.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.