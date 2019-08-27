https://static.news.ru/photo/31c92fec-c8df-11e9-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Кулашко/vkontakte

Оставленные советскими солдатами надписи «Осмотрено. Мин нет» восстановили в столице Молдавии, сообщил глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Изображения признали национальным достоянием и поместили под стекло, защищённое от вандалов, передаёт ТАСС .

Помощь в реализации проекта оказывали Россотрудничество и администрация президента страны.

Надписи восстанавливались именно такой краской, какой их писали в августе 1944 года. Это сурик — краска красного цвета, которая использовалась для покрытия днища кораблей, — отметил он.

Такая краска была найдена в Москве.

Петрович добавил, что, к сожалению, большая часть таких артефактов оказалась скрыта за новыми фасадами зданий.

Ранее News.ru писал, что бюст маршала СССР Георгия Жукова, снесённый националистами в Харькове, будет восстановлен за счёт пожертвований. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.