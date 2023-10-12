Власти Киргизии поддержали создание объединенной системы ПВО с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты парламента Киргизии ратифицировали соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Киргизской Республики и России, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии празднования 20-летия российской военной базы в Канте. По его словам, которые приводит «Интерфакс», созданная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства.

Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Киргизской Республики и РФ, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система противовоздушной обороны будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере, — сказал Жапаров.

Соглашение подписано 16 августа 2022 года в Москве. Как пишет киргизское национальное информационное агентство Kabar, для создания объединенной региональной системы ПВО предоставляется земельный участок площадью 5 гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы ПВО является большим достижением. По его словам, такие совместные элементы очень важны.