https://static.news.ru/photo/396c0bb8-e0f7-11e9-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Киргизский МИД вызвал для беседы о передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» советника-посланника посольства Российской Федерации в Киргизской Республике.

Киргизская сторона попросила своих российских коллег обратить внимание на некорректные высказывания ведущего во время обсуждения ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова, водителя такси. Малахов предположил, что таксист мог спровоцировать аварию за мзду, так как на его родине наблюдается плохая экономическая ситуация, передаёт ТАСС .

News.ru писал ранее, что в обсуждаемой в передаче Андрея Малахова аварии погиб Александр Маругов, сын бизнесмена Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов. В ночь на понедельник, 8 июля, он разбился на мотоцикле в Москве, столкнувшись с такси, за рулём которого был Исламбек Акбаров.