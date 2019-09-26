Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Киргизский МИД вызвал для беседы о передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» советника-посланника посольства Российской Федерации в Киргизской Республике. 

Киргизская сторона попросила своих российских коллег обратить внимание на некорректные высказывания ведущего во время обсуждения ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова, водителя такси. Малахов предположил, что таксист мог спровоцировать аварию за мзду, так как на его родине наблюдается плохая экономическая ситуация, передаёт ТАСС.

News.ru писал ранее, что в обсуждаемой в передаче Андрея Малахова аварии погиб Александр Маругов, сын бизнесмена Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов. В ночь на понедельник, 8 июля, он разбился на мотоцикле в Москве, столкнувшись с такси, за рулём которого был Исламбек Акбаров. 

 

 

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