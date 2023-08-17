Власти Казахстана заблокировали сайт телеканала «Царьград»

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Министерство информации и общественного развития Казахстана приняло решение заблокировать сайт российского телеканала «Царьград», о чем свидетельствуют данные на сайте ведомства. Сервисы по проверке блокировок сайтов в Казахстане также подтверждают эту информацию. Причиной блокировки ресурса стала «пропаганда экстремизма».

В конце мая 2023 года государственные органы Казахстана вынесли четыре предписания в адрес телеканала «Царьград». Документы касаются публикации материалов, в которых упоминаются «казахские националисты».

В июле 2020 года руководство ресурса YouTube заблокировало канал «Царьград» на видеохостинге. Причиной блокировки стало нарушение законодательства. Позднее блокировке подверглись аккаунты других российских СМИ.

Как сообщалось ранее, Минцифры Казахстана отключило домен российского сервиса «Яндекс». В ведомстве назвали такое решение временной мерой. Представители министерства объяснили, что отключение домена связано с отсутствием своевременного ответа на запрос министерства. Позднее компания «Яндекс» отправила письмо министерству, где указывается, что она продлевает сроки переноса домена на территорию страны. Кроме того, она выразила готовность к исполнению всех требований законодательства республики.