Власти Казахстана: солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях

Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане не участвует в боевых операциях, заявил в эфире телеканала «Хабар 24» первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев. Он подчеркнул, что солдаты ОДКБ отвечают лишь за охрану гособъектов.

Введён миротворческий контингент стран ОДКБ, миссия миротворческая. Солдаты не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков, — пояснил Абаев.

По его словам, миротворцы «выполняют прикрытие и охранные функции» гособъектов.

Абаев рассказал, что зачистку Алма-Аты от террористов 6 января осуществляли подразделения спецслужб Казахстана «Беркут», «Арыстан», «Арлан», а также Минобороны. Все административные здания города были освобождены от террористов. Многие боевики были ликвидированы и задержаны.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране, а позже обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

В стране был введён критический уровень террористической опасности, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. В ведомстве призвали жителей отнестись к введённым ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать требования госорганов и силовиков. На всей территории страны действует режим антитеррористической операции, выставлены круглосуточные блокпосты.