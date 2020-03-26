Власти Казахстана усилили карантинные меры в Нур-Султане и Алма-Ате. Выход горожан на улицу будет ограничен.
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По последним данным, в Казахстане выявлено 109 заражённых коронавирусной инфекцией, среди них — один россиянин. Летальных исходов в стране до сих пор не было.
Накануне, 25 марта, власти Казахстана сообщили, что двое заболевших людей вылечились от инфекции. Однако врачи продолжат наблюдать за состоянием выздоровевших и после выписки, передавал NEWS.ru.
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