https://static.news.ru/photo/511cfb4c-6f6c-11ea-bdb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Власти Казахстана усилили карантинные меры в Нур-Султане и Алма-Ате. Выход горожан на улицу будет ограничен.

Как передаёт ТАСС, такое решение было принято по итогам заседания госкомиссии по обеспечению режима ЧС при президенте страны. Гражданам в двух крупнейших городах Казахстана разрешается выходить из дома только на работу или для покупки еды и лекарств. Также будут закрыты места массового скопления людей, например парки и набережные. Новые ограничения вступят в силу 28 марта.

По последним данным, в Казахстане выявлено 109 заражённых коронавирусной инфекцией, среди них — один россиянин. Летальных исходов в стране до сих пор не было.

Накануне, 25 марта, власти Казахстана сообщили, что двое заболевших людей вылечились от инфекции. Однако врачи продолжат наблюдать за состоянием выздоровевших и после выписки, передавал NEWS.ru.