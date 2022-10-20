Власти Казахстана оценили включение Токаева в списки «Миротворца» Глава МИД Казахстана: включение Токаева в списки «Миротворца» не отражает позицию Киева

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев

Включение в списки сайта «Миротворец» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева не отражает официальную позицию Киева, так как сайт не является государственным, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, которые приводит РИА Новости, ссылка на высказывания Токаева была помещена в 2019 году и не вызвала тогда никакой особой реакции.

Давайте исходить из того, что представляет собой центр «Миротворец». Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. <...> Поскольку она негосударственная, [она], естественно, не отражает официальные позиции, — сказал Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана попал в базу украинского сайта «Миротворец». Политика обвинили в «публичном отрицании российской агрессии против Украины» из-за интервью 2019 года изданию DW, в котором он заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.

«Миротворец» — сайт, который существует с 2014 года и публикует данные людей, причастных, по мнению украинской стороны, к конфликту в Донбассе. База позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».