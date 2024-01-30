Власти Казахстана объявили мобилизацию В Казахстане объявлена мобилизация не прошедших воинскую службу офицеров запаса

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о мобилизации офицеров запаса для прохождения двухлетней воинской службы, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что призыву подлежат офицеры, не прошедшие воинскую службу.

Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава, — говорится в постановлении.

В приложении к документу отмечается, что призыву в Вооруженные силы РК в этом году подлежат 600 человек, в Пограничную службу — 80 человек, в Национальную гвардию — 42 человека, в МЧС — 30 человек. Инициатором мобилизации выступило Министерство обороны республики.

Ранее политолог Евгений Михайлов спрогнозировал наиболее жесткую волну всеобщей мобилизации жителей Украины. По словам эксперта, это произойдет после принятия нового законопроекта, а в результате на фронт отправят в том числе подростков, женщин и стариков. Анатилик полагает, что украинцев будут призывать вплоть до окончания спецоперации или до масштабных акций протеста в Киеве.