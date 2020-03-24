https://static.news.ru/photo/684d4a82-6dce-11ea-935f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Армия Казахстана | Qazaqstan áskeri/vk.com

Весенний призыв в армию в Казахстане приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. Также отложено увольнение в запас военнослужащих, призванных весной 2019 года.

Об этом на пресс-конференции заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передаёт «Интерфакс». По его словам, новые ограничения приняты в рамках режима ЧС, который будет действовать в стране до 15 апреля.

По состоянию на 24 марта в Казахстане зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусом. Скончавшихся от инфекции в стране до сих пор не было. Крупнейшие города страны — Нур-Султан и Алма-Ата — закрыты на карантин.

Как сообщал NEWS.ru, одним из госпитализированных больных коронавирусной инфекцией в Казахстане является гражданином России. Пациент 1975 года рождения находится в инфекционном госпитале, в РФ он сможет вернуться только после прохождения лечения.