Весенний призыв в армию в Казахстане приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. Также отложено увольнение в запас военнослужащих, призванных весной 2019 года.
Об этом на пресс-конференции заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев,
По состоянию на 24 марта в Казахстане зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусом. Скончавшихся от инфекции в стране до сих пор не было. Крупнейшие города страны — Нур-Султан и Алма-Ата — закрыты на карантин.
Как сообщал NEWS.ru, одним из госпитализированных больных коронавирусной инфекцией в Казахстане является гражданином России. Пациент 1975 года рождения находится в инфекционном госпитале, в РФ он сможет вернуться только после прохождения лечения.
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