Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций

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Правительство Казахстана приняло решение исключить движение «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) из списка запрещенных организаций, заявил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. По его словам, которые приводит информагентство «Казинформ», власти страны регулярно проводят ревизию списка в соответствии с практикой ООН.

Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан», — рассказал Смадияров.

Представитель ведомства отметил, что по резолюциям Совета Безопасности ООН движение «Талибан» не входит в списки запрещенных организаций, поэтому было принято решение о его исключении из перечня. Смадияров также отметил, что правительство Казахстана будет выстраивать политические контакты с его членами в соответствии с решениями, принимаемыми Генеральной Ассамблеей ООН.

Бывший сенатор Франц Клинцевич ранее заявил, что в Смоленской области появится мемориал, посвященный ветеранам войны в Афганистане. По его словам, торжественное открытие памятника намечено на 15 февраля, в этот день выводу советских войск из Афганистана исполнится 35 лет.