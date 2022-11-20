Власти Грузии опровергли сообщения об отравлении Саакашвили

Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Михаил Саакашвили

Пенитенциарная служба Минюста Грузии 20 ноября опровергла информацию о возможном отравлении находящегося под стражей бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщает «Интерфакс». Об интоксикации ртутью ранее рассказала мать политика Гиули Аласания. Женщина также заявила, что отравление Саакашвили должно стать основанием для его незамедлительного освобождения.

Заключенный Саакашвили несколько месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую медицинскую помощь. Мы настоятельно просим всех не распространять непроверенную, неподтвержденную фактами информацию, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщал, что у бывшего президента Грузии атрофировались мышцы левой руки. Юрист добавил, что политик испытывает сильные боли.

Кроме того, правозащитник сообщал, что у Саакашвили предварительно установлены деменция и туберкулез, подчеркнув, что речь не идет об окончательных диагнозах. У политика, вероятно, по словам адвоката, есть еще 34 недуга.

Известно, что Саакашвили проходил лечение в Тбилиси после месячной голодовки в тюрьме. В клинику его перевели в мае этого года. Депутат парламента Коба Накопия сообщил, что политик потерял 30 килограммов.