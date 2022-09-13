Власти Грузии допустили возможность открыть «второй фронт» против России

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузинские власти могут организовать всенародный референдум и задать вопрос: хотят ли грузины открыть «второй фронт» против России, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. В ходе брифинга он обвинил Киев и грузинскую оппозицию в желании втянуть Грузию в конфликт на Украине, пишет NewsGeorgia. Кобахидзе также дал обещание, что Тбилиси поступит так, как того хочет и требует народ.

Этот вопрос (включения Грузии в конфликт. — NEWS.ru) должен быть поставлен перед народом очень открыто. Это элементарный принцип демократии. Естественно, мы последуем воле народа. Если большинство населения желает биться до последнего грузина, конечно, мы можем это обсудить, — заявил Кобахидзе.

Политик считает, что вопрос включения Грузии в конфликт между Россией и Украиной стал предметом шантажа основателя правящей партии «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Высказывание Кобахидзе стало ответом на заявление депутата Верховной рады Федора Вениславского, который советовал Грузии «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии».

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если Белоруссия решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар». Он при этом назвал белорусов «братьями».