Власти Еревана назвали нападение на отдел полиции в Нор-Норке терактом

Фото: Нарек Галстян/ТАСС

реван. Сотрудники правоохранительных огранов у здания полицейского участка

Нападение на отделение полиции в ереванском районе Нор-Норк является терактом, заявил вице-мэр армянской столицы Армен Памбухчян. По его словам, которые приводит ТАСС, нападение было совершено с оружием, что свидетельствует о том, что преступники намеревались совершить именно террористический акт. Мужчину, задержанного спецназом, увезли на допрос.

Очевидно, что это было поведение, характерное для террористического акта. Любой человек, который является в отделение полиции с оружием или взрывчатым веществом, совершает террористический акт, — заявил Памбухчян.

Взрыв у отдела полиции в Ереване прогремел днем 24 марта. Сообщалось, что в здание ворвались вооруженные люди, являвшиеся членами организации «Боевое братство». По неподтвержденным данным, они пытались вызволить своих сторонников, ранее задержанных за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Однако позднее представители организации заявили, что не имеют отношения к произошедшему в армянской столице. Вооруженного гранатой мужчину задержал спецназ СНБ Армении, его мотивы неизвестны.

Как сообщалось ранее, бойцы армянского спецназа задержали по меньшей мере трех человек, предположительно принимавших участие в нападении на отдел полиции. Состояние двоих из них оценивается как средней тяжести.