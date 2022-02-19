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Власти ДНР задержали агента украинской разведки

18:47, 19 февраля 2022
Власти ДНР задержали агента украинской разведки Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Власти непризнанной Донецкой народной республики 17 февраля задержали агента украинской разведки Антона Мацанюка, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции Дениса Синенкова. Ранее он работал в милиции ДНР, об этом сообщает «Первый канал».

Мацанюк предоставлял украинской разведке сведения о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение. Машин начальника взорвалась на парковке прямо у здания донецкой администрации. По счастливому стечению обстоятельств, Синенкова в автомобиле не было, — передаёт «Первый канал».

Отмечается, что Мацанюк был завербован украинской разведкой ещё в 2018 году. С того момента он служил в таможни ДНР и обеспечивал для украинской стороны нелегальный провоз различных грузов на территорию республик, в том числе оружия и взрывчатки.

18 февраля в центре Донецка взорвался УАЗ начальника Народной милиции Дениса Синенкова. Инцидент произошёл около 19:00.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

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