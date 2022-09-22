Власти Белоруссии ввели запрет на вывоз промтоваров

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Информационный знак о въезде в Белоруссию

В Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз ряда промышленных товаров. Он будет действовать в течение полугода. Соответствующее постановление подписано первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым, оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, — говорится в тексте.

В постановлении также указывается, что запрещается вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, которые не входят в состав сообщества, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Перечень товаров, на которые распространяется действие постановления, занимает 15 страниц и включает в себя различную технику, оборудование и материалы.

Ранее сообщалось, что Минск вводил временный запрет на вывоз, в том числе в страны ЕАЭС, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков и семян рапса. Он также действовал в течение полугода.