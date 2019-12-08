Силы спецназа стягиваются к посольству России в Минске. Туда направляется колонна активистов, выступающих против интеграции Белоруссии и РФ.
Протестующие идут по улицам города и проезжающие мимо автомобилисты сигналят им в знак солидарности,
Стихийная акция протеста в Минске началась 7 декабря. Её организатором выступает сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Участники акции считают, что подписание интеграционных документов с Россией может привести к негативным последствиям для Белоруссии.
Ранее NEWS.ru писал, что перспективы интеграции обсуждались в ходе встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в Сочи. Главным вопросом было подписание ряда дорожных карт.
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