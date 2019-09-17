https://static.news.ru/photo/bd9b69ee-d939-11e9-935e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Завалей Фото: facebook.com/andrei.zavalei

Белорусский ЛГБТ-активист Андрей Завалей на своей странице в социальной сети 17 сентября опубликовал пост, в котором рассказал о новом документе, присланном Национальным центром законодательства и правовых исследований республики в Министерство образования.

В приложении к нему изложены аргументы в пользу принятия закона против пропаганды «ЛГБТ-идеологии» с установлением уголовной и административной ответственности за «распространение информации, дискредитирующей институт семьи и традиционные брачно-семейные отношения».

Кроме того, документ предполагает увеличение возраста согласия на вступление в однополые отношения с 16 до 18 лет.

Также, как сообщает Завалей, в приложении фигурирует справка о регулировании оборота дискредитирующей институт семьи информации.

По словам активиста, исходя из юридического анализа видно, что предложение пришло из Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Интереснейшее чтиво как для юристов, так и для простых смертных (граждан). Невероятным образом это всё волшебство законотворчества происходит одновременно с педалированием темы интеграции с Россией. А общественность об этих процессах кто-то собирается информировать? — пишет Завалей в Facebook .

Как писал News.ru 15 сентября, неизвестные убили 25-летнего Шокира Шавкатова в Ташкенте, который незадолго до гибели в соцсети Instagram признался, что является геем. Полиция задержала подозреваемых, им предъявлено обвинение.