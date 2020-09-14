Власти Белоруссии проверят книги о Поттере на призывы к свержению власти

https://static.news.ru/photo/74764f7a-f749-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Settnik/Global Look Press

Белорусские таможенники потребовали от издательства, которое выпустило книгу «Гарри Поттер и тайная комната» на белорусском языке, предоставить свидетельства того, что в книге нет призывов к свержению действующей власти. Книга напечатана за границей. Справка необходима для её ввоза в республику.

Как сообщает TUT.BY, издательство «Янушкевич» планирует подготовить необходимую бумагу, в которой расскажет о сюжете «Гарри Поттера», а также о том, чем известна эта книга. Старт продаж «Гары Потэра і таемнай залы» запланирован на 26 сентября.

В 2019 году в переводе на белорусский вышла книга «Гарри Поттер и философский камень». Это первая часть (всего их семь) саги о мальчике-волшебнике, который борется с тёмными силами.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигрывавшего президентские выборы Александра Лукашенко. Также люди требуют прекратить милицейский произвол и начать расследование фактов насилия над людьми. При этом силовики завели дело на лидеров оппозиции по статье о захвате власти, писал NEWS.ru.