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Руководитель главного управления организации медпомощи Минздрава Белоруссии Елена Богдан дала советы по защите от коронавируса. По её словам, людям следует отказаться от посещения пожилых родственников.

Кроме того, для престарелых граждан особенно важно отказаться от посещения мест массового скопления людей, передаёт «Интерфакс».

Это позволит и самим людям уберечься от вируса, и системе здравоохранения в целом, — подчеркнула она.

Всем жителям страны стоит ограничить походы в рестораны, бары, большие магазины и на концерты. Также важно максимально соблюдать общепринятые меры защиты от вируса.

При этом нет необходимости проходить тест на коронавирус без предварительных показаний.

Отрицательный тест еще не показатель того, что у человека нет коронавируса: он может быть сначала отрицательным, потом положительным, или наоборот <...>. Анализы необходимы только контактам первого уровня и тем, кто вернулся из неблагоприятных районов, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом. Один из заболевших — студент из Ирана — был вылечен местными врачами.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В Российской Федерации за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 38 заболевших.