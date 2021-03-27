Канал Nexta могут признать экстремистским и запретить в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4a125c0e-8efe-11eb-8510-96000091f725_660.jpg Степан Путило Фото: Лилия Ахремчик/facebook.com

Следком Белоруссии собирается запретить деятельность Telegram-канала Nexta в республике. Для этого ведомство инициировало процедуру признания ресурса экстремистским. Кроме того, минские оперативники продолжают изучать материалы уголовного дела, возбуждённого по факту незаконной деятельности одного из администраторов портала — Степана Путило и иных лиц, причастных к функционированию Telegram-каналов, распространяющих запрещённые материалы. По предварительным данным, Путило живёт в Польше.

Согласно материалам дела, С. Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов Telegram-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша), — говорится на официальном сайте СК Белоруссии.

Кроме того, сотрудников Nexta подозревают в координации действий протестующих во время митингов после выборов президента РБ в августе 2020 года.

В феврале прокуратура Польши сообщила о получении запроса Следственного комитета о выдаче бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Степана Путило и его действующего главы Романа Протасевича. Там отметили, что передали документы в соответствующее ведомство. Они будут обработаны в соответствии с соглашением о правовой помощи, которое Польша и Белоруссия заключили 26 октября 1994 года.

В ноябре 2020 года стало известно, что основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило и его экс главный редактор Роман Протасевич попали в список лиц и организаций, причастных к терроризму, который ведёт белорусский КГБ. При этом польская прокуратура сообщила, что не получила от властей Белоруссии просьбу о выдаче лиц, которая была бы оформлена в законном формате.

В отношении Путило возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск как в Белоруссии, так и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко, писал NEWS.ru.

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов