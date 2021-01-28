Власти Белоруссии назвали число протестующих подростков

https://static.news.ru/photo/2964ba42-6221-11eb-bca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Michal Kamaryt/Global Look Press

Белорусские силовики подсчитали число подростков, принявших участие в акциях протеста в 2020-м году. По информации МВД республики, шествия недовольных посетили 1,2 тысячи «юных граждан».

В ведомстве отметили, что преступность среди несовершеннолетних в РБ за год упала на 20,4%. При этом увеличилось количество правонарушений в общественных местах, связанных с насилием в отношении сотрудников милиции и сопротивлением им — в 2,5 и 1,5 раза соответственно, передаёт «Интерфакс-Запад» со ссылкой на МВД.

Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника, — отметил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Подразделение минского ОМОНа готово к «паритетному ответу», если несанкционированные акции в белорусской столице будут продолжены предстоящей весной. Об этом заявил командир подразделения Дмитрий Балаба.

Митинги продолжаются в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, с 1 марта в Белоруссии вступает в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. После этого наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий будет ужесточено. В новой редакции закона предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин (более $1140), общественные работы или административный арест за нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или за публичные призывы к их организации или проведению.